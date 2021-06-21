إنتر ميلان يُمدد تعاقده مع جوزيبي ماروتا

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - يُقال أن نادي إنتر ميلان اقترب من تأكيد بقاء المدير التنفيذي الشهير جوزيبي ماروتا بالإضافة إلى المدير الرياضي بييرو أوسيليو حتى عام 2024.



من المتوقع إجراء تغييرات كبيرة داخل النادي الأسود والأزرق هذا الصيف، بعد أن ترك المدرب أنتونيو كونتي منصبه بعد فوزه بلقب الدوري الأول للنادي منذ 11 عاماً، وحل بدلاً منه سيموني إنزاجي.



يتطلع الرئيس ستيفن زهانج لخفض التكاليف بصورة عامة في موسم 2021 \2022، وهذا ما جعل البعض يتوقع رحيل ماروتا في ظل المشاكل المالية، لكن زهانج يريد ان يبقى ماروتا و أوسيليو لقيادة المشروع الجديد.



ذكرت صحيفة توتو سبورت أن المديرين على وشك التجديد مع نادي أفاعي ميلانو والبقاء حتى عام 2024، وأن زهانج يعتمد عليهما في تسيير سوق الانتقالات بالشكل الذي يتوافق مع سياسته الجديدة.



غادر ماروتا يوفنتوس بعد أكثر من ثماني سنوات في أكتوبر 2018 ووقع مع منافسه إنتر في ديسمبر من نفس العام بينما بدأ أوسيليو العمل مع النيراتزوري كمدير اكاديمية من يوليو 2005 وتمت ترقيته كمدير للفريق الأول منذ ديسمبر 2010 (أنسامد).



