رسميًا.. ميلان يضم مدافع تشيلسي نهائيًا

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا عن تفعيل بند الشراء في عقد فوكايو توموري لاعب الفريق المعار من تشيلسي لينضم لصفوف الروسونيري رسميًا.



وأصدر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه على الإنترنت أعلن من خلاله تفعيل خيار الشراء في عقد اللاعب والبالغ 28 مليون يورو.



وشارك توموري في 22 مباراة وسجل هدف واحد خلال فترة إعارته بميلان وانضم بعقد لمدة 4 سنوات وحتى صيف عام 2025. (أنسامد).



