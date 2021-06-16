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رونالدو يحقق رقمًا متفردًا في اليورو
    (أنسامد) - يونيو 16 - روما - تستمر الأرقام في التعبير عن عشقها لرونالدو ، والذي نجح بتسجيل ثنائية رفقة المنتخب البرتغالي ، في مباراة انتهت بثلاثية دون رد لصالح منتخب بلاده ، ضمن فعاليات اليورو .

    هذا وقد بات في رصيد رونالدو باليورو 11 هدفًا ليكون اللاعب الوحيد الذي يملك ذلك العدد من الأهداف في البطولة بينما يليه بلاتيني وشيرار . (أنسامد).

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