رونالدو يحقق رقمًا متفردًا في اليورو

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - تستمر الأرقام في التعبير عن عشقها لرونالدو ، والذي نجح بتسجيل ثنائية رفقة المنتخب البرتغالي ، في مباراة انتهت بثلاثية دون رد لصالح منتخب بلاده ، ضمن فعاليات اليورو .



هذا وقد بات في رصيد رونالدو باليورو 11 هدفًا ليكون اللاعب الوحيد الذي يملك ذلك العدد من الأهداف في البطولة بينما يليه بلاتيني وشيرار . (أنسامد).



