الميلان يبدأ أولى خطواته لضم دي باول

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - بدأ الميلان مفاضات التعاقد مع دي بول ، والذي يسعى لضمه منذ فترة الانتقالات الماضية حيث يطمح في حسم الصفقة لصالحه .



هذا ومن المنتظر أن تتكلف الصفقة 40 مليون يورو حال لم يدخل أي من اللاعيبن في عملية الانتقال بينما حال حدوث العكس ، فسيتم تخفيض القيمة بناءًا على قيمة اللاعب . (أنسامد).



