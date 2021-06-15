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الميلان يبدأ أولى خطواته لضم دي باول
    (أنسامد) - يونيو 15 - روما - بدأ الميلان مفاضات التعاقد مع دي بول ، والذي يسعى لضمه منذ فترة الانتقالات الماضية حيث يطمح في حسم الصفقة لصالحه .

    هذا ومن المنتظر أن تتكلف الصفقة 40 مليون يورو حال لم يدخل أي من اللاعيبن في عملية الانتقال بينما حال حدوث العكس ، فسيتم تخفيض القيمة بناءًا على قيمة اللاعب . (أنسامد).

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