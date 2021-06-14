بيانيتش يقترب بشدة من العودة ليوفنتوس

ليبيا: ساسولي يطالب القوى الأجنبية تقليص وجودها العسكري
بايدن : ينبغي للولايات المتحدة وروسيا العمل سويا بشأن ليبيا.
مفاجآت صيف دبي 2021 .. تنطلق أول يوليو
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية في المنطقة البيضاء: أول سائحين في مدينة البحيرات
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا