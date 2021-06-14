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بيانيتش يقترب بشدة من العودة ليوفنتوس
    (أنسامد) - يونيو 14 - روما - ذكرت صحيفة سبورت الاسبانية أن ميراليم بيانيتش متوسط ميدان برشلونة يقترب من العودة لناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

    وأشارت الصحيفة إلى وجود اتصالات جدية من أليجري مدرب السيدة العجوزة واللاعب البوسني من أجل العودة، ووعد أليجري بيانيتش بالعودة والمشاركة في التشكيل الأساسي للفريق الموسم المقبل.

    (أنسامد).

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