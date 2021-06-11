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الميلان مستمر في محاولاته لضم فيربو
    (أنسامد) - يونيو 11 - روما - يستمر الميلان في محاولاته للحصول على توقيع فيربو لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية ليكون أحد تدعيماته للموسم المقبل .

    هذا ورغم محاولات الروسينيري المتعددة إلا أن خروج البرازيلي يعتمد على الموقف النهائي لكومان وإن كان يرغب في الاحتفاظ به أم بيعه .

    (أنسامد).

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