الميلان مستمر في محاولاته لضم فيربو

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - يستمر الميلان في محاولاته للحصول على توقيع فيربو لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية ليكون أحد تدعيماته للموسم المقبل .



هذا ورغم محاولات الروسينيري المتعددة إلا أن خروج البرازيلي يعتمد على الموقف النهائي لكومان وإن كان يرغب في الاحتفاظ به أم بيعه .



(أنسامد).



