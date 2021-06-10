تشاكا إلى روما لخمسة مواسم

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - أفادت وسائل الإعلام الإنجليزية والإيطالية بأن روما قد حسم صفقة تشاكا لصالحه ، وذلك بعد أن كانت التقارير تتوارد حول تجديد عقده مع الآرسنال .



فقد انتهى الأمر بتوقيعه مع روما ، الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه ، وذلك لخمسة مواسم وبمقابل مادي يتراوح بين 18 و 20 مليون يورو ليكون أحد تدعيماته للموسم القادم . (أنسامد).



