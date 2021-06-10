تشاكا إلى روما لخمسة مواسم

إيطاليا : خبراء CTS يفحصون استخدام AstraZeneca على الشباب
تونس: تطعيم مليون و 252 ألفا و125 شخصا بالجرعة الأولى
دبي : برنامج "شبكة شراكات الأعمال" يجمع 6 شركات ناشئة
مع 3 مؤسسات
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
احتفال متميز بيوم الجمهورية الايطالية
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا