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تشاكا إلى روما لخمسة مواسم
    (أنسامد) - يونيو 10 - روما - أفادت وسائل الإعلام الإنجليزية والإيطالية بأن روما قد حسم صفقة تشاكا لصالحه ، وذلك بعد أن كانت التقارير تتوارد حول تجديد عقده مع الآرسنال .

    فقد انتهى الأمر بتوقيعه مع روما ، الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه ، وذلك لخمسة مواسم وبمقابل مادي يتراوح بين 18 و 20 مليون يورو ليكون أحد تدعيماته للموسم القادم . (أنسامد).

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