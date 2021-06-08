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إبراهيم دياز مقتنع بالبقاء في ميلان
    (أنسامد) - يونيو 8 - روما - فادت شبكة ميلان نيوز الإيطالية بأن إبراهيم دياز مقتنع بالبقاء في ميلان في الوقت الذي يعمل فيه الروسونيري مع ريال مدريد على تمديد فترة الإعارة لعام آخر.

    وسيضع ميلان في عقد الإعارة الجديد خيار شراء عقد اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم. (أنسامد).

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