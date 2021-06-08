إبراهيم دياز مقتنع بالبقاء في ميلان

استدعاء سفير الامارات في ايطاليا
رفض السماح لطائرة ايطالية بالمرور بالمجال الجوي
الجزائر:تأكيد على أهمية انتخاب برلمان قوي
دبي لتنمية الاستثمار تستعرض مزايا الإمارة لمستثمرين من 6 دول
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
احتفال متميز بيوم الجمهورية الايطالية
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا