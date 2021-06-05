إيطاليا تسحق التشيك في ختام الاستعداد ليورو 2020

(أنسامد) - يونيو 5 - روما - اختتم المنتخب الإيطالي استعداداته لخوض بطولة كأس أمم أوروبا لكرة لقدم والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل، بتحقيق فوز كبير 4 / صفر على ضيفه منتخب التشيك، في مباراة دولية ودية.



وتقدم المنتخب الإيطالي في الدقيقة 23 عن طريق شيرو إيموبيلي، قبل أن يضيف نيكولا باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 42.



وفي الدقيقة 66 أضاف لورينزو إنسيني الهدف الثالث للمنتخب الإيطالي، قبل أن يختتم دومينيكو بيراردي رباعية فريقه في الدقيقة 73.



ويستعد المنتخب الإيطالي لمباراة افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا يوم الجمعة المقبل أمام منتخب تركيا في المجموعة الأولى والتي تضم أيضا منتخبا سويسرا وويلز.



على الجانب الآخر أوقعت القرعة منتخب التشيك في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إنجلترا واسكتلندا وكرواتيا.



وبدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب الإيطالي الذي أراد أن يختبر مدى قوة هجومه قبل مواجهة تركيا في افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل. (أنسامد).



