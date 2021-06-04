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إبراهيموفيتش ينتقد موقف دوناروما
    (أنسامد) - يونيو 4 - روما - انتقد إبرا موقف دوناروما من عدم التجديد مع الميلان حيث أكد على أنه حارس من طينة الكبار وكان من الممكن أن يستمر على القمة لـ 20 عامًا مع الروسينري ولكنه اختار الرحيل .

    هذا وقد واصل إبرا حديثه بأن دوناروما كان من الممكن أن يصبح مالديني جديد لكنه رفض ذلك ورحل لوجهة أخرى مما أفقده سطر التاريخ مع الميلان . (أنسامد).

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