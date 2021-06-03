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سوق إنتقالات ضخم بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريال مدريد
    (أنسامد) - يونيو 3 - روما - قامت صحيفة لاجازيتا ديليو سبورت الإيطالية بالحديث عن إن هناك تغيير هائل هذا الصيف بين ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

    1_كيليان مبابي: من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

    2_كريستيانو رونالدو: من يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان.

    3_ماورو إيكاردي: من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس.

    الأمر يبدو منطقيا خصوصا وإن يوفنتوس يريد التخلص من راتب رونالدو الضخم وإيكاردي يريد الإستقرار من جديد في إيطاليا ولكن هل يقبل باريس ببيع مبابي لريال مدريد (أنسامد).

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