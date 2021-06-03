سوق إنتقالات ضخم بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريال مدريد

ايطاليا:جميع اللقاحات متوفرة..2.5 مليون جرعة منتظرة
ليبيا:كوبيش يحيل مقترح القاعدةالدستورية مجلسى النواب والدولة
لجنة اقتصادية مشتركة الإمارات-لوكسمبورغ مع إكسبو 2020 دبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
احتفال متميز بيوم الجمهورية الايطالية
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا