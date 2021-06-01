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هاكان يرفض أخر عروض الميلان للتجديد
    (أنسامد) - يونيو 1 - روما - رفض هاكان أخر عروض التجديد التي قدمها الميلان لعدم تناسبها مع المطالب المادية التي وضعها حيث قدم الروسينري راتب 4 مليون يورو بينما يطالب هاكان بـ 8 مليون يورو .

    هذا ويوجد اهتمام من قبل اليوفينتوس وإنترميلان للتعاقد مع هاكان ليكون أحد لاعبيهما للموسم المقبل بينما لم يحدد اللاعب وجهته القادمة بعد . (أنسامد).

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