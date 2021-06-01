هاكان يرفض أخر عروض الميلان للتجديد

الدبيبة يطالب بإنعاش الحركة الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا
المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعلق عضوية مالي
الإمارات بقائمة الـ 20 الكبار عالميا في 5 مؤشرات السياحة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تجربة ميلان وجاليبولي.. تنظيم التجمعات الكبيرة في الديسكو في وقت الكورونا
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا