هاكان يرفض أخر عروض الميلان للتجديد

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - رفض هاكان أخر عروض التجديد التي قدمها الميلان لعدم تناسبها مع المطالب المادية التي وضعها حيث قدم الروسينري راتب 4 مليون يورو بينما يطالب هاكان بـ 8 مليون يورو .



هذا ويوجد اهتمام من قبل اليوفينتوس وإنترميلان للتعاقد مع هاكان ليكون أحد لاعبيهما للموسم المقبل بينما لم يحدد اللاعب وجهته القادمة بعد . (أنسامد).



