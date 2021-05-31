الكولومبي إيغان برنال يفوز بكأس جيرو ايطاليا 2021

(أنسامد) - مايو 31 - روما - المتسابق الكولومبي إيغان برنال من فريق Ineos Grenadiers يقف مع الكأس بعد فوزه بالتصنيف العام لسباق الدراجات 2021 Giro d'Italia بعد المرحلة 21 ، وهي تجربة فردية قطع خلالها 30.3 كم من سيناغو إلى ميلان ، إيطاليا كان سباق 2021 Giro d'Italia هو الإصدار 104 من Giro d'Italia ، وهو سباق لمرحلة Grand Tour لركوب الدراجات لمدة ثلاثة أسابيع. بدأ السباق في 8 مايو وانتهى في 30 مايو. في 26 مايو 2019 ، أعلن منظمو السباق RCS Sport في الأصل أن بداية سباق 2021 Giro سيكون في صقلية ، إيطاليا (أنسامد).



