رايولا يتحدث مع برشلونة بخصوص دوناروما

(أنسامد) - مايو 28 - روما - تحدث مينو رايولا مع برشلونة في الساعات القليلة الماضية عن جانلويجي دوناروما .



إنه وكيل حر الآن - مارك تير شتيجن يبقى 100٪ كحارس مرمى أول لا يمكن المساس به، مجلس إدارة برشلونة سيقرر قريبًا ما إذا كان سيوقع مع دوناروما أم لا! يوفنتوس مهتم أيضًا . (أنسامد).



