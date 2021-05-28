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رايولا يتحدث مع برشلونة بخصوص دوناروما
    (أنسامد) - مايو 28 - روما - تحدث مينو رايولا مع برشلونة في الساعات القليلة الماضية عن جانلويجي دوناروما .

    إنه وكيل حر الآن - مارك تير شتيجن يبقى 100٪ كحارس مرمى أول لا يمكن المساس به، مجلس إدارة برشلونة سيقرر قريبًا ما إذا كان سيوقع مع دوناروما أم لا! يوفنتوس مهتم أيضًا . (أنسامد).

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