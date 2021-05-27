اليجري يرفض الريال ويعود لليوفينتوس

(أنسامد) - مايو 27 - روما - رفض اليجري تدريب ريال مدريد حيث أفادت التقارير بأنه سيتولى تدريب اليوفينتوس خلال الفترة المقبلة بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين .



هذا وكانت توجد العديد من الأخبار حول إمكانية خلافة اليجري لزيدان لكن ذلك الباب قد أوصد بالفعل في ظل اقتراب اليجري من العودة للسيدة العجوز . (أنسامد).



