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اليجري يرفض الريال ويعود لليوفينتوس
    (أنسامد) - مايو 27 - روما - رفض اليجري تدريب ريال مدريد حيث أفادت التقارير بأنه سيتولى تدريب اليوفينتوس خلال الفترة المقبلة بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين .

    هذا وكانت توجد العديد من الأخبار حول إمكانية خلافة اليجري لزيدان لكن ذلك الباب قد أوصد بالفعل في ظل اقتراب اليجري من العودة للسيدة العجوز . (أنسامد).

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