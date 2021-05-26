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ميلان يتعاقد رسميا مع مايك مايجنان …كواليس الصفقة
    (أنسامد) - مايو 26 - روما - أنهى حارس الميلان مينان الاختبارات الطبية بنجاح و يتجه الي توقيع العقود مع ميلان في كازا وسيتم إعلان الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

    1_ مايك ماينان اجتاز الفحص الطبي بنجاح و سيوقع اليوم عقده رسميا مع الميلان ل 5 مواسم قادمه 2_راتب سنوي 2.8 مليون 3_ قيمة انتقال تقدر ب 15 مليون يورو 4_ ميلان تعاقد مع مينان لأنه رفض طلب دوناروما بالحصول على 10 مليون راتب سنوي و 20 مليون تدفع كعمولة ل رايولا من اجل تجديد عقده مع الميلان و لكن ادارة ميلان رفضت العرض قررت التخلي عن دوناروما مجانا (أنسامد).

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