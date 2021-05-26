ميلان يتعاقد رسميا مع مايك مايجنان …كواليس الصفقة

(أنسامد) - مايو 26 - روما - أنهى حارس الميلان مينان
الاختبارات الطبية بنجاح و يتجه الي توقيع العقود مع ميلان في كازا
وسيتم إعلان الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.
1_ مايك ماينان اجتاز الفحص الطبي بنجاح و سيوقع اليوم عقده رسميا
مع الميلان ل 5 مواسم قادمه
2_راتب سنوي 2.8 مليون
3_ قيمة انتقال تقدر ب 15 مليون يورو
4_ ميلان تعاقد مع مينان لأنه رفض طلب دوناروما بالحصول على 10
مليون راتب سنوي و 20 مليون تدفع كعمولة ل رايولا من اجل تجديد
عقده مع الميلان و لكن ادارة ميلان رفضت العرض قررت التخلي عن
دوناروما مجانا (أنسامد).