الكولومبي جوميز يفوز بجيرو ايطاليا 2021

(أنسامد) - مايو 25 - روما - فاز المتسابق الكولومبي إيجان أرلي برنال جوميز من فريق إنيوس غريناديرس بالمرحلة السادسة عشرة من سباق الدراجات في ايطاليا لعام 2021.



سيحتفظ الفائز الكولومبي بالقميص الوردي لقائد الفريق العام .



حيث فاز بالمرحلة السادسة عشرة من سباق الدراجات في إيطاليا عام 2021 لمسافة 212 كيلومترًا من ساليس إلى كورتينا دامبيزو.



(أنسامد).



