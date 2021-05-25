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الكولومبي جوميز يفوز بجيرو ايطاليا 2021
    (أنسامد) - مايو 25 - روما - فاز المتسابق الكولومبي إيجان أرلي برنال جوميز من فريق إنيوس غريناديرس بالمرحلة السادسة عشرة من سباق الدراجات في ايطاليا لعام 2021.

    سيحتفظ الفائز الكولومبي بالقميص الوردي لقائد الفريق العام .

    حيث فاز بالمرحلة السادسة عشرة من سباق الدراجات في إيطاليا عام 2021 لمسافة 212 كيلومترًا من ساليس إلى كورتينا دامبيزو.

    (أنسامد).

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