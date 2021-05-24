ملعب بولونيا يعرض صورة باتريك زكي على الشاشة الكبيرة

(أنسامد) - مايو 24 - روما - لحظة مجيدة في ملعب بولونيا المحترم ،عُرضت صورة باتريك زكي على الشاشة الكبيرة. تم عرض الصورة التي رسمها الفنان والناشط جيانلوكا كوستانتيني قبل دقائق قليلة من بدء المباراة بين Bologna-Juventus لتسليط الضوء على قضية باتريك وتذكير الجميع بأنه لا يزال في السجن.



ألقي القبض على زكي لدى وصوله مطار القاهرة الدولي أثناء عودته إلى وطنه من بولونيا في زيارة عائلية قصيرة. وبحسب ما ورد اعتقل جهاز الأمن القومي المصري زكي واستجوبه بشأن الفترة التي قضاها في إيطاليا وعمله في مجال حقوق الإنسان، ثم اقتاده إلى مكان لم ُيكشف عنه. تم اعتقاله وتوجيه تهم له من بينها "نشر أخبار كاذبة" و "التحريض على الاحتجاج (أنسامد).



