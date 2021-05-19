نهائي كأس إيطاليا اليوم.. يوفنتوس ضد أتلانتا

(أنسامد) - مايو 19 - روما - يواجه فريق يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء منافسه الصعب أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا هذا الموسم 2020 / 2021.



وتأهل فريق يوفنتوس لنهائي كأس إيطاليا، إثر تفوقه على إنتر ميلان في نصف النهائي، بينما تواجد أتلانتا في النهائي بعد تخطيه عقبة نابولي.



ويسعى فريق يوفنتوس للفوز في مباراة اليوم من أجل تحقيق لقب الكأس، والخروج ببطولة في موسم هو الأسوأ للبيانكونيري منذ فترة طويلة.



تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم ضد أتلانتا، حيث سيدفع المدرب الإيطالي أندريا بيرلو بأوراقه الرابحة على أمل تحقيق البطولة المحلية.



وسيقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بكل تأكيد خط هجوم السيدة العجوز بمباراة اليوم، وبجانبه بنسبة كبيرة الأرجنتيني باولو ديبالا، كييزا. (أنسامد).



