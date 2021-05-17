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جيرو-ايطاليا:خروج الدراج موهوريك من المشفي اثر اصابته
    (أنسامد) - مايو 17 - روما - خرج الليلة الماضية العداء السلوفيني ماتي موهوريك من فريق البحرين فيكتوريوس من مستشفى أفيزانو (لاكويلا) بعد تلقيه العلاج اثر سقوطه على المنحدر خلال مرحلة أبروتسو من جولة إيطاليا باتجاه فيليس كامبو.

    بقي الرياضي بالمشفي لبضع ساعات بسبب اصابته بارتجاج في المخ كما خضع لفحص عام حيث لم تظهر أي كسور و تم تسليمه إلى فريق جيرو ميديشي.

    بحرين فيكتوريوس ، المعروف سابقًا باسم بحرين-ميريدا وبحرين-مكلارين ، هم فريق بحريني لركوب الدراجات على الطرق للرجال.

    نشط في الاحتراف منذ عام 2017 ، يتم تمويل الفريق من قبل اتحاد شركات في البحرين ، وشركة Merida التايوانية للدراجات (أنسامد).

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