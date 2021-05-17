بطل الدوري الإيطالي يعاني …إنتر ميلان فوق فوهة بركان

(أنسامد) - مايو 17 - روما - ذكرت لاجازيتا الإيطالية إن أسبوع
حاسم لمستقبل الإنتر على وشك ان يبدأ فهناك موضوعان رئيسيان على
طاولة محبي بطل الدوري الإيطالي.
أهم القضايا التي تنتظر الإنتر هي :
1- التمويل مع وصول 200 مليون من اصل 250مليون يورو الى خزائن
النادي لتجنب بيع كبار النجوم
2- كونتي والإجتماع مع ستيفن زهانج فكونتي يريد اجابتين القدرة على
إبقاء الإنتر قادرًا على الفوز وعدم عودة الصعوبات الإدارية .
المؤكد الآن إن تكلفة الإنتر لشراء لاوتارو كانت قليلة جدًا بقيمة
20 مليون و إذا جاء إليه عرض 80-90 مليون فسيقوم المدراء
التنفيذيون بعملية كبيرة ومكاسب رأسمالية كبيرة في إنتظارهم لتجنب
الإفلاس المالي . (أنسامد).