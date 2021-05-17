بطل الدوري الإيطالي يعاني …إنتر ميلان فوق فوهة بركان

(أنسامد) - مايو 17 - روما - ذكرت لاجازيتا الإيطالية إن أسبوع حاسم لمستقبل الإنتر على وشك ان يبدأ فهناك موضوعان رئيسيان على طاولة محبي بطل الدوري الإيطالي.



أهم القضايا التي تنتظر الإنتر هي : 1- التمويل مع وصول 200 مليون من اصل 250مليون يورو الى خزائن النادي لتجنب بيع كبار النجوم 2- كونتي والإجتماع مع ستيفن زهانج فكونتي يريد اجابتين القدرة على إبقاء الإنتر قادرًا على الفوز وعدم عودة الصعوبات الإدارية .



المؤكد الآن إن تكلفة الإنتر لشراء لاوتارو كانت قليلة جدًا بقيمة 20 مليون و إذا جاء إليه عرض 80-90 مليون فسيقوم المدراء التنفيذيون بعملية كبيرة ومكاسب رأسمالية كبيرة في إنتظارهم لتجنب الإفلاس المالي . (أنسامد).



