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صحيفة فرنسية: قريبا دمج الدوري الهولندي والبلجيكي لكرة القدم
    (أنسامد) - مايو 15 - روما - أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن أندية الدرجة الأولى لكرة القدم في بلجيكا قد صوتت لدمج الدوري المحلي مع مثيله في هولندا.

    وأضافت أن هذه الفكرة التي طرحت منذ عدة أشهر تهدف إلى زيادة العوائد المادية من حقوق البث التلفزيوني وضمان استقرار مادي فضلا عن تطور رياضة كرة القدم ومقارعة كبرى البطولات الدولية من حيث قوة المنافسة.

    وقام ممثلو 25 ناديا بلجيكيا بالتصويت لصالح الاندماج الذي سيشهد وجود فرق عريقة مثل أياكس أمستردام وإيندهوفن وفينورد وألكمار (هولندا) وأندرلخت وكلوب بروج وستاندرليج وجينك (بلجيكا) (أنسامد).

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