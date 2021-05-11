بوفون لحراسة مرمى اليوفينتوس أمام ساسولو

(أنسامد) - مايو 11 - روما - سيكون بوفون هو حارس اليوفينتوس أمام ساسولو في مباراته المقبلة في الدوري الإيطالي حيث يعود السبب لضرورة تجهيزه لنهائي الكأس .



هذا وقد خرجت بعض التقارير بأن السبب في إسناد مهمة حراسة مرمى السيدة العجوز أمام ساسولو لبوفون لها علاقة بمستوى تشيزني لكن الأمر لا يسير وفق ذلك وإنما لتحضير بوفون لمواجهة اتلانتا.



(أنسامد).



