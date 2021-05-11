بوفون لحراسة مرمى اليوفينتوس أمام ساسولو

ايطاليا: لايزال الحظر قائما..اجتماع غدا لتقييم الموقف
برلماني إيطالي يدعو لتحويل مهمة إيريني الى مهمة إنقاذ بحري.
الامارات:63 % نسبة إشغال المنشآت الفندقية بالربع الأول 2021
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما ،افتتاح جدارية مخصصة للفنانة آنا ماجناني
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح