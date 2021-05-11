جيرو ايطاليا : الدراج دي ماركي يتضامن مع جوليو ريجيني

(أنسامد) - مايو 11 - روما - يرتدي اليساندرو دي ماركي الرداء الوردي في بطولة الدراجات الايطالية كما سيرتدي ايضا سوارا تضامنا مع جوليو ريجيني الطالب في جامعة كمبريدج و ينتمي مثله الي الفريوليانز و الذي اختطف و اغتيل في عام 2016 في مصر .



يقول دي ماركي انا مندهش قليلا من ردود الافعال التي اثارها السوار الذي لا اري فيه اي تلميح سياسي فالامر يتعلق بوالدين يريدان معرفة حقيقة ما حدث لابنهما .و يضيف انا زوج و اب و لا اريد ابدا ان اكون مكانهما .. وارتداء هذا السوار لا يكلفني اي شئ. كان ريجيني طالب ايطالي يدرس في مصر و اختفي عندما كان في طريقه لحضور حفل في القاهرة في أواخر يناير كانون الثاني 2016. ..تم اكتشاف جثته في أوائل فبراير شباط في حفرة خارج العاصمة وظهرت عليها آثار التعذيب. كان ممثلو الادعاء الإيطاليون أنهوا تحقيقهم في خطف وتعذيب وقتل طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني بالقاهرة في 2016، وحددوا أسماء أربعة مصريين مشتبه بهم - ثلاثة من أفراد قوات الأمن الوطني والأخير شرطي.وكانت السلطات المصرية قد أغلقت من جانبها ملف التحقيق في قضية مقتل ريجيني مؤقتًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي 2020.



من جانبها لازالت السلطات الايطالية تستكمل التحقيقات في القضية و قامت مؤخرا بتأجيل جلسة استماع لشهادات 3 اشخاص حول الاتهامات الموجهة لرجال الامن المصريين بخطف و تعذيب و قتل الطالب الايطالي . (أنسامد).



