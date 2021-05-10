كابيلو يفتح النار على يوفنتوس

(أنسامد) - مايو 10 - روما - فتح المدرب الإيطالي فابيو كابيلو النار على يوفنتوس واعتبر هزيمته من ميلان سقوط مخجل، بعد الهزيمة بثلاثية دون رد مساء الأحد.



وصرح كابيلو لشبكة سكاي سبورتس قائلا: انهيار مخجل لليوفي الذي لم يتواجد في الشوط الأول، لقد ظهر كالفريق الذي رأيناه أمام أودينيزي بدون أفكار، وميلان قدم ما عليه بدون فعل أي شيء خارق. (أنسامد).



