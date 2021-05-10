كابيلو يفتح النار على يوفنتوس

مؤتمر حول مستقبل أوروبا في ستراسبورج
ليبيا ..انقاذ 291 مهاجر غير شرعي شمال الزاوية
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي ضد ت في كابول
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
جدارية المغني فيديز يحمل ميكروفوناً يعلوه رمز تلفزيون الدولة
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر