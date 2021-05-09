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الجديد في سوق إنتقالات ميلان
    (أنسامد) - مايو 9 - روما - ذكرت صحيفة لاجازيتا ديبيو سبورت الإيطالية بعض التفاصيل الخاصة بسوق إنتقالات ميلان الموسم المقبل سواء تأهل لدوري الأبطال أم لا .

    1_ميلان لن ينظر في أي عروض لشراء بطاقة بيتر هاوجي إلا إذا كانت مهمة للغاية …من المحتمل أن يخرج اللاعب على سبيل الإعارة.

    2_ميلان سيحاول تمديد إعارة كل من إبراهيم دياز ودياجو دالوت 3_ميلان نحو مدرب ليل جالتيير بحالة عدم إستمرار بيولي مع الفريق 4_في حالة لم يتأهل الميلان للأبطال يمكن أن يضحي الميلان بي كابتن الفريق أليسيو رومانيولي ولياو .

    5_إسبانيول مُهتم بكسب خدمات لاعب الميلان كاستيخو والميلان يطلب 8 مليون يورو 6_ميلان بدأ مفاوضاته مع رودريجو دي باول (أنسامد).

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