الجديد في سوق إنتقالات ميلان

(أنسامد) - مايو 9 - روما - ذكرت صحيفة لاجازيتا ديبيو سبورت
الإيطالية بعض التفاصيل الخاصة بسوق إنتقالات ميلان الموسم المقبل
سواء تأهل لدوري الأبطال أم لا .
1_ميلان لن ينظر في أي عروض لشراء بطاقة بيتر هاوجي إلا إذا كانت
مهمة للغاية …من المحتمل أن يخرج اللاعب على سبيل الإعارة.
2_ميلان سيحاول تمديد إعارة كل من إبراهيم دياز ودياجو دالوت
3_ميلان نحو مدرب ليل جالتيير بحالة عدم إستمرار بيولي مع الفريق
4_في حالة لم يتأهل الميلان للأبطال يمكن أن يضحي الميلان بي كابتن
الفريق أليسيو رومانيولي ولياو .
5_إسبانيول مُهتم بكسب خدمات لاعب الميلان كاستيخو والميلان يطلب 8
مليون يورو
6_ميلان بدأ مفاوضاته مع رودريجو دي باول (أنسامد).