الجديد في سوق إنتقالات ميلان

(أنسامد) - مايو 9 - روما - ذكرت صحيفة لاجازيتا ديبيو سبورت الإيطالية بعض التفاصيل الخاصة بسوق إنتقالات ميلان الموسم المقبل سواء تأهل لدوري الأبطال أم لا .



1_ميلان لن ينظر في أي عروض لشراء بطاقة بيتر هاوجي إلا إذا كانت مهمة للغاية …من المحتمل أن يخرج اللاعب على سبيل الإعارة.



2_ميلان سيحاول تمديد إعارة كل من إبراهيم دياز ودياجو دالوت 3_ميلان نحو مدرب ليل جالتيير بحالة عدم إستمرار بيولي مع الفريق 4_في حالة لم يتأهل الميلان للأبطال يمكن أن يضحي الميلان بي كابتن الفريق أليسيو رومانيولي ولياو .



5_إسبانيول مُهتم بكسب خدمات لاعب الميلان كاستيخو والميلان يطلب 8 مليون يورو 6_ميلان بدأ مفاوضاته مع رودريجو دي باول (أنسامد).



