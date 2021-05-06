ساري على رادار الميلان

إيطاليا : تمديد جرعات فايزر وموديرنا الثانية إلى 42 يوم
ميركل تؤكد لأردوغان أهمية سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا
الإمارات:قواتنا المسلحة درع الوطن وصمام أمانه وحامي مكتسباته
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
جدارية المغني فيديز يحمل ميكروفوناً يعلوه رمز تلفزيون الدولة
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر