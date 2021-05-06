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ساري على رادار الميلان
    (أنسامد) - مايو 6 - روما - كشفت بعض وسائل الإعلام الإيطالية بأن ساري يملك حظوظًا حقيقية في أن يصبح المدرب المقبل للميلان خلفًا لبيولي ، الذي تدور التقارير حول رحيله بختام الموسم الحالي .

    هذا وكانت قد تواردت أخبار حول إمكانية عودة ساري لتدريب نابولي لكنها بعيدة تمامًا عن الصحة لأنه لا توجد احتمالية لعودته لتدريبه مرة أخرى (أنسامد).

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