ساري على رادار الميلان

(أنسامد) - مايو 6 - روما - كشفت بعض وسائل الإعلام الإيطالية بأن ساري يملك حظوظًا حقيقية في أن يصبح المدرب المقبل للميلان خلفًا لبيولي ، الذي تدور التقارير حول رحيله بختام الموسم الحالي .



هذا وكانت قد تواردت أخبار حول إمكانية عودة ساري لتدريب نابولي لكنها بعيدة تمامًا عن الصحة لأنه لا توجد احتمالية لعودته لتدريبه مرة أخرى (أنسامد).



