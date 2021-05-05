مورينيو مدرب نادي روما الجديد

(أنسامد) - مايو 5 - روما - كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي سبورت الإيطالية عن تفاصيل عقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي الجديد.



وأكد دي مارزيو بأن مورينيو سوف يحصل على 16 مليون يورو باستثناء المكافآت في الموسم الأول مع روما.



كما سيقوم توتنهام بدفع 9 ملايين يورو من ذلك المبلغ نظرًا لوجود بعد المستحقات المالية له.



كما كشف الصحفي دييغو بلازا عن السبب الرئيسي الذي جعل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يوافق على التعاقد مع نادي روما الإيطالي بهذه السرعة بعد أسابيع قليلة من إقالته من تدريب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.



وقال بلازا خلال تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي: "مورينيو تم إغرائه بمشروع روما المستقبلي، ولذلك قام بالتوقيع على عقد لمدة 3 سنوات معهم".



(أنسامد).



