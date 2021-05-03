Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبا
شيفيتشينكو: أحلم بتدريب ميلان
    (أنسامد) - مايو 3 - روما - أكد أسطورة ميلان أندري شيفيتشينكو أنه يحلم بتدريب النادي الإيطالي وأن وقوفه على رأس العارضة الفنية للروسونيري هو شيء يحلم به ويراه قمة مراحل عمله كمدرب.

    وصرح شيفيتشينكو قائلا: تدريب ميلان حلم بالنسبة لي، سنرى إن كان ذلك سيحدث، وإن حدث سيكون أقصى شيء أريد الوصول إليه. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ميلانو تعود للحياة تدريجيا

    ألبوم الصور