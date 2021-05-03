شيفيتشينكو: أحلم بتدريب ميلان

ايطاليا-كوفيد: تطعيم نص مليون شخص يوميا
الهلال الأحمر الليبي: مصرع 50 في غرق مركب هجرة غير شرعية
دبي للسلع المتعددة-ابريل: رقما قياسيا في عدد الشركات الجديدة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ميلانو تعود للحياة تدريجيا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر