شيفيتشينكو: أحلم بتدريب ميلان

(أنسامد) - مايو 3 - روما - أكد أسطورة ميلان أندري شيفيتشينكو أنه يحلم بتدريب النادي الإيطالي وأن وقوفه على رأس العارضة الفنية للروسونيري هو شيء يحلم به ويراه قمة مراحل عمله كمدرب.



وصرح شيفيتشينكو قائلا: تدريب ميلان حلم بالنسبة لي، سنرى إن كان ذلك سيحدث، وإن حدث سيكون أقصى شيء أريد الوصول إليه. (أنسامد).



