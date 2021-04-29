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صراع انجليزي إيطالي على ضم مدافع سيلتيك
    (أنسامد) - أبريل 29 - روما - يتصارع كل من ميلان الإيطالي و نورويتش سيتي ونيوكاسل يونايتد في الحصول على خدمات النرويجي كريستوفر اجر مدافع سيلتيك وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

    وأفات الصحيفة بأن النرويجي البالغ من العمر 23 عاماً سينتهي عقده هذا الصيف مع سيلتيك، ولكن اللاعب يرغب في الرحيل قبل ذلك.

    (أنسامد).

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