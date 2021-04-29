صراع انجليزي إيطالي على ضم مدافع سيلتيك

ريجيني..تاجيل جلسة استماع الشهادات الجديدة الي 25 مايو
ليبيا : إنقاذ 108 مهاجرا قبالة الزاوية
الإمارات ترسل مساعدات غذائية إلى القمر المتحدة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ميلانو تعود للحياة تدريجيا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر