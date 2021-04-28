تشكيل روما و مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي .

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - يحل روما الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء غداً الخميس في إطار فعاليات نصف نهائي الدوري الأوروبي.



ومن المتوقع أن يدخل باولو فونسيكا مدرب ذئاب العاصمة في المباراة بالتشكيل التالي: باو لوبيز ، سمولينج ، كريستانتي ، إيبانيز ، كارسدورب ، فيلار ، فيريتو ، سبينازولا ،بيليجريني ، مخيتاريان ، دجيكو.



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ومن المتوقع أن يدخل أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر في اللقاء بتشكيل يتكون من: دي خيا- وان بيساكا -ليندلوف -ماجواير -شاو - مكتوميناي ، فريد - راشفورد - برونو فرنانديز - بوجبا -جرينوود (أنسامد).



