الدوري الإيطالي: رغم التعادل.. انتر ميلان قريب من اللقب

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - رغم التعادل أمام سبازيا أمس الأربعاء، بهدف لكل فريق، أصبح نادي إنتر ميلان أقرب بكثير لاقتناص لقب الدوري الإيطالي لهذا العام، وذلك بعد الخسارة التي مني بها نادي أيه سي ميلان، بهدفين على أرضه، امام نادي ساسولو.



النيرازوري بات يتصدر الدوري بفارق 8 نقاط عن الثاني، وهو الميلان، الذي قد يخسر هذا المركز إذا فاز اتالانتا في مبارته الباقية.



الهزيمة التي مني بها ميلان هي بمثابة ذلة خطيرة ووضعت مركزه الثاني على المحك، وذلك بعد فوز اليوفي على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليصبح بفارق نقطة وحيدة عن الميلان. (أنسامد).



