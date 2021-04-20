إنتر لا يزال شغوف بالتعاقد مع دزيكو

دراجي ينضم لرافضي عودة الدوري الممتاز الاوروبي
رئيس الوزراء المصري الي ليبيا اليوم على رأس وفد رفيع المستوى
حاكم رأس الخيمة يستقبل وفد شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
اكويلا..موجة من الطقس السئ في حديقة أبروتسو الوطنية
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد