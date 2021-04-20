إنتر لا يزال شغوف بالتعاقد مع دزيكو

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - إنتر لا يزال حريصًا على التعاقد مع مهاجم روما إيدين دزيكو - وفقًا لكالتشيو ميركاتو .



حاول النيرازوري التعاقد مع البوسني في يناير، لكنه انتهى به الأمر بالبقاء في Stadio Olimpico حتى نهاية الموسم .



سيصبح دزيكو لاعبًا مجانيًا في نهاية يونيو، مع استعداد إنتر لمنحه عقدًا في سان سيرو . (أنسامد).



