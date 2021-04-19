إنتر ميلان ينضم لسباق ضم أوغلو

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - أكدت صحيفة فوتبول إيطاليا أن إنتر ميلان دخل سباق التفاوض علي ضم هاكان أوغلو لاعب اي سي ميلان.



وأبدي كلا من مانشستر يونايتد ويوفينتوس رغبتهم في ضم اللاعب التركي بجانب انتر ميلان بعد اقتراب نهاية عقده مع ميلان وعدم توصل الطرفين لاتفاق تمديد التعاقد. (أنسامد).



