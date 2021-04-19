إنتر ميلان ينضم لسباق ضم أوغلو

دراجي:تخفيف قيود كوفيد -19 اعتبارًا من 26 أبريل
ليبيا:بحث إجراءات ترحيل النزلاء الأجانب في مؤسسات الإصلاح
موانئ دبي الأولى في المنطقة في استطلاع فوائد تقنيات الحوسبة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
باتريك زكي ، مجلس الشيوخ يوافق على منحه الجنسية الإيطالية
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات