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اليوفينتوس يبدأ مفاوضات التعاقد مع دوناروما
    (أنسامد) - أبريل 15 - روما - أفادت التقارير الإيطالية حول اجتماع مسئولي اليوفينتوس مع رايولا وكيل دوناروما للحديث بشأن حارس الميلان الذي لم يجدد عقده بعد مع النادي .

    فقد باءت محاولات الروسينري جميعهابالفشل حتى الآن للتجديد لدوناروما مما جعل اليوفينتوس يدخل على خط الصفقة التي ستكون مجانية بنهاية الموسم في ظل نهاية عقد اللاعب مع نهاية الموسم .

    (أنسامد).

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