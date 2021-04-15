اليوفينتوس يبدأ مفاوضات التعاقد مع دوناروما

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - أفادت التقارير الإيطالية حول اجتماع مسئولي اليوفينتوس مع رايولا وكيل دوناروما للحديث بشأن حارس الميلان الذي لم يجدد عقده بعد مع النادي .



فقد باءت محاولات الروسينري جميعهابالفشل حتى الآن للتجديد لدوناروما مما جعل اليوفينتوس يدخل على خط الصفقة التي ستكون مجانية بنهاية الموسم في ظل نهاية عقد اللاعب مع نهاية الموسم .



(أنسامد).



