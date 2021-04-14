إيطاليا توافق على حضور الجماهير للملاعب في اليورو

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - وافقت الحكومة الإيطالية رسميًا على حضور 25% من سعة ملعب الأوليمبيكو لحضور مباريات كأس الأمم الأوروبية المقبلة والتي سوف تقام هذا الصيف.



ووافقت الحكومة رسميًا على حضور الجماهير بنسبة 25% في المباريات التي سوف تقام في العاصمة الإيطالية روما حيث تقام مباريات منتخب الأزوري.



وكان المسؤولين في الكرة الإيطالية قد استنجدوا بالحكومة لحل هذه الأزمة بعدما منح الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإيطالي مهلة لنهاية شهر أبريل الجاري من أجل التخطيط لحضور الجماهير بالبطولة وإلا لن تقام البطولة في روما. (أنسامد).



