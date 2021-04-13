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تونالي على مشارف عقد دائم مع الميلان
    (أنسامد) - أبريل 13 - روما - ساندرو تونالي على استعداد للحصول على عقد دائم في ميلانو - وفقًا لكالتشيو ميركاتو .

    سيقبل العمالقة الإيطاليون خيار التعاقد مع لاعب خط الوسط من بريشيا مقابل 15 مليون يورو (13 مليون جنيه إسترليني / 18 مليون دولار) في نهاية إعارته .

    قد ترتفع رسوم النقل النهائية بمقدار 10 ملايين يورو إضافية إذا حقق تونالي أهدافًا معينة، حيث يشعر ميلان بالرضا الشديد عن مساهمته في 2020-21 . (أنسامد).

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