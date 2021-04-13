تونالي على مشارف عقد دائم مع الميلان

ليبيا: دي مايو وبلينكن يبحثان الملف الليبي في واشنطن
أمريكا وإيطاليا: التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار فى ليبيا
إجراء الانتخابات في موعدها .
الامارات: 118,805 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال 24 ساعة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ميلانو..زيادة وعي المواطنين بقضايا تغير المناخ
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات
ايطاليا..كرنفالات