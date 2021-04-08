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تفاصيل أرقام كريستيانو مع اليوفي
    (أنسامد) - أبريل 8 - روما - واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفينتوس تألقه بعدما تمكن من أن يسجل هدفا خلال لقائه أمام نابولي ليكون بذلك شارك في تسجيل 117 في 125 مباراة بواقع 97 هدفا و20 أسيست وحقق 4 بطولات . (أنسامد).

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