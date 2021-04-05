الميلان يتراجع .. فهل يتوقف لإعادة الحسابات

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - تناولت وسائل الإعلام الإيطالية تراجع مستوى الميلان منذ بداية العام الحالي وإلى الآن مشيرة لأهمية القيام بوقفة من قبل بيولي ولاعبيه لتحديد المشكلة وحل الأزمة .



هذا وقد تعادل الميلان أمام سامبدوريا في الكالتشيو في أخر مبارياته بهدف لهدف وسط مجموعة من الأخطاء والسلبية في الأداء من قبل عدة لاعبين في الفريق . (أنسامد).



