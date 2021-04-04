لوكاكو يدخل تاريخ الكالتشيو

إيطاليا تبدأ في تسجيل تحسن طفيف بمعدل العدوى بكورونا
توافق جزائري تونسي على تنسيق المواقف حول كافة القضايا
مؤشر كيرني: الإمارات أولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
نابولي..مسيرة احتجاجية للأطفال والآباء على دراجات لإعادة فتح المدارس
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات
ايطاليا..كرنفالات
تاريخ روما و بومباي في معرض في الكولوسيوم