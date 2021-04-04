لوكاكو يدخل تاريخ الكالتشيو

(أنسامد) - أبريل 4 - روما - تمكن لوكاكو من تسجيل هدف الفوز لإنترميلان أمام بولونيا في المباراة التي شهدها الكالتشيو ليحقق النجم البلجيكي رقمًا خاصًا في البطولة .



فقد بات لوكاكو سابع لاعب في الكالتشيو يسجل عشرين هدف فأكثر خلال موسمين متتاليين ، وهو ماينم عن تميزه ومدى ثقله الهجومي مع الإنتر. (أنسامد).



