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لوكاكو يدخل تاريخ الكالتشيو
    (أنسامد) - أبريل 4 - روما - تمكن لوكاكو من تسجيل هدف الفوز لإنترميلان أمام بولونيا في المباراة التي شهدها الكالتشيو ليحقق النجم البلجيكي رقمًا خاصًا في البطولة .

    فقد بات لوكاكو سابع لاعب في الكالتشيو يسجل عشرين هدف فأكثر خلال موسمين متتاليين ، وهو ماينم عن تميزه ومدى ثقله الهجومي مع الإنتر. (أنسامد).

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