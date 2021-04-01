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إصابة بونوتشي و4 من الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي بكورونا
    (أنسامد) - أبريل 1 - روما - تأكدت إصابة مدافع المنتخب الإيطالي ونادي يوفنتوس، ليوناردو بونوتشي وأربعة من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب، بفيروس كورونا، بعد المباراة ضد منتخب ليتوانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

    وتم وضع بونوتشي، بالإضافة إلى باقي الأعضاء المصابين في عزلة في إيطاليا، عقب المباراة أمام ليتوانيا.

    من جانب آخر، وضع نادي روما الإيطالي، 5 من لاعبيه (سبينازولا، مانشيني، الشعراوي، بيليجريني ودزيكو) الذين شاركوا في مباريات المنتخبات، في عزلة احتياطية، بعد الإعلان عن الإصابات في صفوف الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي، وإصابة مدرب البوسنة بفيروس كورونا. (أنسامد).

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