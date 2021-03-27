إيطاليا تسمح بحضور جماهيري في افتتاح بطولة الأمم الأوروبية

(أنسامد) - مارس 27 - روما - أعلن غابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن بلاده ستستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" كما كان مخططا وبحضور جماهيري.



وقال جرافينا خلال مؤتمر صحفي: "أنا متأكد من أننا سنفتتح بطولة أوروبا في روما، ووسط جماهير في الاستاد. لا زلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر، ولكن بالتأكيد ستحضر جماهير".



وتنطلق البطولة، المؤجلة منذ العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، في الاستاد الأولمبي في روما يوم 11 يونيو بمواجهة بين إيطاليا وتركيا. (أنسامد).



