بعد 5 سنوات.. إبراهيموفيتش يعود للمنتخب لتصفيات كأس العالم

(أنسامد) - مارس 16 - روما - يعود مهاجم أيه سي ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عاما، للمنتخب الوطني بعد اعتزاله اللعب لصالح منتخبه منذ أكثر من 5 سنوات.



ووجه مدرب السويد، يان أندرسون، استدعاء لزلاتان لمساعدة المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في مبارتي بلاده ضد جورجيا وكوسوفو.



وعلق أندرسون على استدعاء زلاتان: "من الجيد أن نرى ابراهيموفيتش ييرد العودة للمنتخب الوطني"، قبل أن يضيف:" لا أطيق الانتظار لإعادة تشكيل الفريق مرة أخرى، بعد تأجيل مواعيد نوفمبر بسبب الوباء".



وتابع المدرب: "بالنسبة لزلاتان، فهو أفضل لاعب متاح لدينا في السنوات الأخيرة، ومعرفة أنه أراد العودة، كان خبرا رائعا، نظرا لما يمكن أن يقدمه على أرض الملعب"، قبل أن يضيف بأنه لديه خبرة لا تصدق ويمكنه نقلها إلى بقية الفريق.



وكشف المدرب السويدي أن مدير الفريق واجه صعوبات في الاتفاق مع الأندية على جلب الفريق بالنظر إلى الوباء، موضحا:" كان الأمر أكثر جنونيا". (أنسامد).



