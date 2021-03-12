رحلة لتحطيم الرقم القياسي في المسافة بين فينتوتيني وقرطاج

(أنسامد) - مارس 12 - روما - سيبحر الايطاليان ماتيو ميسيلي وماريو جيريللي يوم الأحد 14 مارس 2021 بين الساعة 10 مساءً ومنتصف الليل على متن القارب ECO 40 من جزيرة فينتوتيني الايطالية لتحطيم الرقم القياسي المسجل في عام 2009 باسم أندريا مورا في 31 ساعة و40 و20 ثانية على مسافة 277 ميلًا بحريًا في المسافة بين فينتوتيني وقرطاج التونسية.



نظرًا للخصائص الهيكلية للقارب ECO 40، فإن الملاحين سيحملان رسالة حول الاستدامة البيئية والاكتفاء الذاتي الكامل من الطاقة.



يمثل القارب ECO 40 الفئة 40 الوحيدة المستدامة بيئيًا تمامًا، مع جولة عالمية بدون توقف في رصيدها وبدون استخدام أي وقود أحفوري.



تحظى المبادرة بدعم العديد من الجهات الراعية والمؤسسات الخاصة الإيطالية والتونسية. سيكون من الممكن متابعة الرحلة مباشرة مع نظام التتبع عبر الإنترنت على الموقع التالي: https://www.bluside.it/live-tracking/. (أنسامد).



