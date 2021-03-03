اليوفي بثلاثية يعبر سبيزيا، ويقترب أكثر من قطبى ميلان

(أنسامد) - مارس 3 - روما - استطاع فريق يوفنتوس التغلب على ضيفه سبيزيا بنتيجة 3-0 ضمن فعاليات الجولة 25 من الدوري الإيطالي SerieA، على ملعب الأليانز ستاديوم .



شوط أول سلبي لم يحمل الكثير من المُتعة المُنتظرة من أصحاب الأرض، ولكن أتى النداء في الشوط الثاني أولًا في الدقيقة 62 بتوقيع الإسباني ألفارو موراتا بصناعة بيرنارديسكي قبل أن يُضاعف كييزا النتيجة بهدف ثاني، بعد مرور 9 دقائق فقط ليمنح الفريق الأفضلية الكاملة .. وأما عن الهدف الثالث فمن سيكون غيره؟ الدون رونالدو في الدقيقة 89 ليستمر على قمة هدافي الدوري وينتهي اللقاء بفوز مستحق بنتيجة 3-0 .



فوز يحمل فريق السيدة العجوز للنقطة رقم 49 من أصل 24 مباراة، ليقلص الفارق مع البيج ميلان إلى 3 نقاط . (أنسامد).



