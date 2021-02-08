إبرا وريبيتش يمنحا الميلان ثلاث نقاط

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - استطاع فريق ميلان التفوق على ضيفه كوتروني بنتيجة 4-0 ضمن فعاليات الجولة 21، من الدوري الإيطالي SerieA على ملعب السان سيرو .



افتتح شريط التسجيل في الشوط الأول السلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 30 بصناعة من رافاييل لياو، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 1-0 .



وفي الشوط الثاني استمرت دبابة البيج ميلان في دهس الضيوف بثلاثة أهداف متتالية في ظرف 6 دقائق! الثاني مرة أخرى بتوقيع إبرا في الدقيقة 64 هذه المرة بصناعة هيرنانديز، وأتبعه ريبيتش بهدفين في الدقيقة 69-70 بتمريرتان سحريتان لهاكان لينتهي اللقاء بواقع 4-0 .



فوز يُعيد الميلان لمركزه المفضل في صدارة جدول الترتيب، برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن الإنتر . (أنسامد).



