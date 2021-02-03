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رونالدو يقود يوفنتوس لهزيمة الإنتر في كأس إيطاليا
    (أنسامد) - فبراير 3 - روما - سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين خلال لقاء فريقه أمام انتر ميلان في كأس ايطاليا ليدون بذلك على الثنائية رقم 193 في مسيرته الكروية .

    مباراة كبيرة قدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام انتر ميلان ، حيث تمكن من أن يسجل هدفين ليصل بذلك لهدفه رقم 25 هذا الموسم في مختلف البطولات ويكون للموسم ال15 في مسيرته يسجل 25 هدفا أو أكثر مع ناديه ومنتخب بلاده .

    واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفينتوس تألقه مع السيدة العجوز بعدما تمكن من أن يساهم في الفوز الذي حققه فريقه على حساب انتر ميلان في الكأس بتسجيله هدفين ليكون بذلك خلال هذا الموسم وفي 23 مباراة بمختلف المسابقات شارك في تسجيل 26 هدفا بواقع 22 سجلهم و4 صنعهم . (أنسامد).

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