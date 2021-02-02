خضيرة يكشف سبب رحيله عن يوفنتوس

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - حرص سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس السابق، على إرسال رسالة لجمهور الفريق الإيطالي، وجه فيها الشُكر لهم، كاشفاً أسباب رحيله عن البيانكونيري وانضمامه لفريق هيرتا برلين الألماني.



ونقل موقع فوتبول إيطاليا تفاصيل رسالة خضيرة ، وقال فيها :"لايُمكن إنكار حقيقة أنني لم ألعب أي مُباراة هذا الموسم، ومع ذلك كنت أتدرب مع الفريق منذ الصيف، وكان لدي دائماً علاقة رائعة مع النادي ومع أندريا بيرلو".



وأضاف خضيرة لحديثه عن الانتقال لفريق هيرتا برلين قائلاً :"كنا في مُحادثات لعدة أيام، أردت أن ألعب كرة القدم، ويريد النادي أن يكون ناجحاً".



وقال خضيرة في رسالته لجمهور اليوفي :"أريد أن أشكركم جميعاً من كل قلبي، كان ذلك وقتاً رائعاً وجميلاً وفوق ذلك ناجحاً"، وتابع :"كفريق حصلنا على الدوري خمس مرات، وفُزنا بكأس إيطاليا ثلاث مرات وكأس السوبر مرة، أنا فخور بأنني كنت جزءاً من هذا العصر".



وعبر النجم الألماني المُخضرم عن فخره بارتداء قميص اليوفي، وقال :"حظ موفق في المستقبل، أتمنى أن يحصل اليوفي على اللقب العاشر على التوالي في الدوري الإيطالي، سيكون ذلك شيئاً مُميزاً". (أنسامد).



