فيرونا تفاجئ نابولي بثلاثية، وتُفسد خطط جاتوزو

(أنسامد) - يناير 25 - روما - انتهى لقاء هيلاس فيرونا أمام نابولي بنتيجة 3-1 لأصحاب الأرض، ضمن فعاليات الجولة ال19 من الدوري الإيطالي SerieA .



افتتح شريط التسجيل للضيوف هيرفينج لوزانو مُبكرًا في الدقيقة الأولى بصناعة دييجو ديمي، ولكن لم ينتهِ الشوط الأول إلا بتعادل أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 34 من فيديريكو ديماركو بصناعة من فاراوني لينتهي الشوط بالتعادل 1-1 .



وفي الشوط الثاني استمرت حملات فيرونا على مرمى الحارس ميريت، هدف ثاني في الدقيقة 62 بأقدام أنتونين باراك قبل أن يُضاعف ماتيا زاكاجني التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 79 لتنتهي المباراة بواقع 3-1 .



مباراة متكافئة في الاستحواذ على الكرة رغم إيجابية فيرونا بشكل أكبر، حيث حققوا على 7 تسديدات على المرمى وتحصلوا على 3 ركنيات .



(أنسامد).



