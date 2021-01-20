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ابراهيموفيتش يفعلها للمرة الأولى في مسيرته
    (أنسامد) - يناير 20 - روما - تمكن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان من أن يسجل هدفين فريقه أمام كالياري ليكون بذلك سجل أهدافا في 9 مباريات متتالية كأساسي لأول مرة في مسيرته في الدوريات الأوروبية الـخمس الكبرى.

    حقق فريق ميلان الإيطالي، رقمين قياسيين في مسابقة الكالتشيو، بعد الفوز على كالياري 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سردينيا آرينا" ضمن منافسات الجولة الـ 18 من المسابقة.

    وأحرز هدفي ميلان في شباك كالياري، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 7 من ركلة جزاء و53 على الترتيب.

    نجح ميلان في معادلة أفضل سلسلة له دون هزيمة خارج أرضه في بطولة الدوري، في مرحلة الـ3 نقاط لكل فوز (منذ 1994-95)، 16 مباراة متتالية دون خسارة بين سبتمبر 2003 إلى أبريل 2004.

    وبات السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أول لاعب يسجل 12 هدفًا في أول 8 مباريات له في الدوري الإيطالي بقميص ميلان منذ ماركو فان باستن في موسم 1992-93.

    جدير بالذكر أن فريق ميلان يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالى وفى رصيده 43 نقطة، فيما يأتي إنتر ميلان وصيفاً برصيد 40 نقطة.

    (أنسامد).

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