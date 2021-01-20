ابراهيموفيتش يفعلها للمرة الأولى في مسيرته

(أنسامد) - يناير 20 - روما - تمكن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش
نجم ميلان من أن يسجل هدفين فريقه أمام كالياري ليكون بذلك سجل
أهدافا في 9 مباريات متتالية كأساسي لأول مرة في مسيرته في
الدوريات الأوروبية الـخمس الكبرى.
حقق فريق ميلان الإيطالي، رقمين قياسيين في مسابقة الكالتشيو، بعد
الفوز على كالياري 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب
"سردينيا آرينا" ضمن منافسات الجولة الـ 18 من المسابقة.
وأحرز هدفي ميلان في شباك كالياري، النجم السويدي زلاتان
إبراهيموفيتش في الدقيقتين 7 من ركلة جزاء و53 على الترتيب.
نجح ميلان في معادلة أفضل سلسلة له دون هزيمة خارج أرضه في بطولة
الدوري، في مرحلة الـ3 نقاط لكل فوز (منذ 1994-95)، 16 مباراة
متتالية دون خسارة بين سبتمبر 2003 إلى أبريل 2004.
وبات السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أول لاعب يسجل 12 هدفًا في أول 8
مباريات له في الدوري الإيطالي بقميص ميلان منذ ماركو فان باستن في
موسم 1992-93.
جدير بالذكر أن فريق ميلان يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالى
وفى رصيده 43 نقطة، فيما يأتي إنتر ميلان وصيفاً برصيد 40 نقطة.